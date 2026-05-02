Trockenheit und Wind erschweren den Kampf gegen Waldbrände in mehreren Regionen. Besonders in Brandenburg ist die Lage angespannt – dort behindert Munition im Boden die Löscharbeiten.
02.05.2026 - 19:21 Uhr
Jüterbog/Attendorn/Romrod/Friesenhagen/Weert - Etliche Wald- und Vegetationsbränden haben am verlängerten Maiwochenende Einsatzkräfte der Feuerwehr in mehreren Bundesländern sowie in den Niederlanden beschäftigt. Begünstigt durch Trockenheit und mitunter starken Wind breiteten sich die Feuer teils rasch aus.