Was geschah am . . . . 7. März 1897? Der US-Arzt John Harvey Kellogg erfindet per Zufall Cornflakes

Der amerikanische Arzt John Harvey Kellogg lässt den Patienten in seinem Sanatorium in Battle Creek, Michigan zum ersten Mal Cornflakes servieren, die er zusammen mit seinem Bruder Will Keith Kellogg erfunden hat. Der Siegeszug eines der bekanntesten Zerealien-Produkte beginnt.