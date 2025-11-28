Die Nacht über kämpfen die Feuerwehrleute in Hongkong weiter gegen Flammen und setzen ihre Rettungsarbeiten fort. Wohnung für Wohnung wird durchkämmt - die Zahl der Todesopfer steigt.
28.11.2025 - 00:27 Uhr
Hongkong - Die Zahl der Todesopfer nach dem verheerenden Hochhaus-Großbrand in Hongkong ist auf 94 gestiegen. Knapp 80 weitere Menschen seien verletzt, darunter auch einige Feuerwehrleute, berichteten Hongkonger Medien unter Berufung auf die Feuerwehr. Vor Ort liefen die Löscharbeiten demnach am frühen Morgen (Ortszeit) weiter, da es in einzelnen Wohnung noch brannte.