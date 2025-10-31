Eine Rauchwolke zieht über Teile der Stadt Castrop-Rauxel im Ruhrgebiet - möglicherweise gab es eine Explosion an einem Tankstellen-Gelände. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Castrop-Rauxel - An einem Tankstellen-Gelände in Castrop-Rauxel ist nach Angaben der Polizei eine Explosion gemeldet worden. Ein entsprechendes Geräusch sei von mehreren Personen vernommen worden, berichtete eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen. Es sei eine große Rauchwolke zu sehen. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Was genau geschah, war zunächst noch unklar. Nach Angaben der Polizei wurde gegen 8.18 Uhr eine Alarmierung wegen eines Brandes ausgelöst.

Die Stadt bestätigte den Einsatz in einem Gewerbegebiet von Castrop-Rauxel. In angrenzenden Gebieten werde dazu geraten, Fenster und Türen vorsorglich geschlossen zu halten. Der Rauch ziehe zudem über die Autobahn 42. Daher werde Autofahren dazu geraten, langsamer zu fahren. Gesicherte Informationen zu Brandursache gebe es noch nicht.

Ob es Verletzte gab, war zunächst auch noch unklar. "Man sucht noch. Aber man hat noch keinen konkreten Hinweis", sagte die Sprecherin. Zwei Hubschrauber seien im Einsatz.