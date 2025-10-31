Eine Rauchwolke zieht über Teile der Stadt Castrop-Rauxel im Ruhrgebiet - möglicherweise gab es eine Explosion an einem Tankstellen-Gelände. Die Feuerwehr ist im Einsatz.
31.10.2025 - 09:40 Uhr
Castrop-Rauxel - An einem Tankstellen-Gelände in Castrop-Rauxel ist nach Angaben der Polizei eine Explosion gemeldet worden. Ein entsprechendes Geräusch sei von mehreren Personen vernommen worden, berichtete eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen. Es sei eine große Rauchwolke zu sehen. Die Feuerwehr war im Einsatz.