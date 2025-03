Vier Teslas in Berlin in Brand

Innerhalb von kurzer Zeit fangen in Berlin vier Autos der Marke Tesla Feuer. Danebenstehende Autos nehmen ebenfalls Schaden.

dpa 14.03.2025 - 07:54 Uhr

Berlin - Vier Autos der Marke Tesla haben in der Nacht in Berlin gebrannt, drei weitere Autos sind in dem Geschehen beschädigt worden. Ob die vier Brände, die in einem Zeitraum von etwa einer halben Stunde passierten, in einem direkten Zusammenhang stehen, ist nach Angaben der Polizei bislang unklar, ebenso die Brandursache.