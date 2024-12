An der kalifornischen Pazifikküste hat sich erneut ein Waldbrand entzündet. Zahlreiche Menschen müssen evakuiert werden. In dem Gebiet befindet sich auch eine Universität.

dpa 10.12.2024 - 12:20 Uhr

Malibu - In der US-Stadt Malibu an der kalifornischen Pazifikküste kämpfen Feuerwehrleute gegen einen sich rasch ausbreitenden Waldbrand. Das sogenannte "Franklin Fire" sei am späten Montagabend (Ortszeit) ausgebrochen, berichtete die "Los Angeles Times" unter Berufung auf die Feuerwehr. In großen Teilen von Malibus Osten seien Evakuierungen angeordnet worden.