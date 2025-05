Brand an Einkaufszentrum in Bretten

Ein Zeuge beobachtet in der Nacht zu Samstag einen Mann an einem Einkaufszentrum in Bretten. Kurz darauf brennt es. Es entsteht ein Schaden von mehr als einer halben Million Euro.

red/dpa/lsw 12.05.2025 - 14:08 Uhr

Nach dem Brand an einem Einkaufszentrum in Bretten (Kreis Karlsruhe) gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Bislang unbekannte Täter hätten den Brand in der Nacht auf Samstag gelegt, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge habe kurz vor Ausbruch des Feuers eine mutmaßlich männliche Person am Gebäude gesehen. Eine konkrete Beschreibung des Verdächtigen gebe es aber bisher nicht.