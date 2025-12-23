Ein Renault ist auf der B27 bei Kornwestheim ausgebrannt. Der Fahrer hatte zum Glück sofort geistesgegenwärtig gehandelt, nachdem er bemerkte, dass sein Wagen nicht mehr richtig fuhr.

Julia Amrhein 23.12.2025 - 10:38 Uhr

Ein Renault ist am Dienstagmorgen auf der B27 ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilt, war dessen 39-jähriger Fahrer gegen 5.40 Uhr von Ludwigsburg in Richtung Stuttgart unterwegs, als er auf Höhe Kornwestheim plötzlich einen Leistungsverlust seines Wagens bemerkte. Er fuhr daraufhin bei Kornwestheim-Mitte von der B27 ab, hielt an und stieg aus. Wie sich zeigte, gerade noch rechtzeitig: Kurz darauf stand der Renault in Flammen.