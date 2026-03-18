Ein brennender Lastwagen legt die L 1150 lahm: Bei Rudersberg steht am Dienstag gegen 23.30 Uhr ein Lkw in Flammen, die Straße bleibt danach stundenlang gesperrt.

Chris Lederer 18.03.2026 - 09:05 Uhr

Ein Lastwagen ist auf der Landstraße 1150 in Flammen aufgegangen und hat in der Nacht für eine stundenlange Vollsperrung gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, geriet der Lkw am späten Dienstagabend gegen 23.30 Uhr zwischen Eselshalden und Steinbruck bei Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) während der Fahrt in Brand – vermutlich wegen eines technischen Defekts.