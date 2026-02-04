Brand bei Alba in Waiblingen: Wieder ein Feuer im Recyclingbetrieb

 
Wieder ein Brand bei Alba in Waiblingen – die Feuerwehr hatte ihn aber schnell unter Kontrolle.

Schon wieder brennt es beim Müllentsorger Alba im Waiblinger Eisental. Diesmal endet das Feuer glimpflich, doch eine große Gefahr bleibt.

Rems-Murr : Frank Rodenhausen (fro)

Am Mittwochvormittag schrillten in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) die Sirenen. Wieder einmal Brandalarm bei Alba, dem Recyclingunternehmen im Gewerbegebiet Eisental. Für viele ein Déjà-vu: Schon mehrfach war die Papierhalle in Flammen gestanden, zuletzt mit Millionenschäden.

 

Doch diesmal ging es glimpflich aus. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, handelte es sich nur um ein kleineres Feuer im vorderen Bereich einer Lagerhalle. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden, ein Übergreifen auf das gelagerte Altpapier wurde verhindert.

Feuerwehr verhindert größeren Schaden bei Alba-Brand in Waiblingen

40 Feuerwehrleute rückten an, erstickten die Flammen, bevor sie sich ausbreiten konnten. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf rund 5000 Euro – ein verschmerzbares Ergebnis in einem Gewerbe, das zunehmend unter gefährlichem Müll leidet.

Alba in der Region Stuttgart: „Tickende Zeitbomben" im Altpapier – Diese Gegenstände im Müll sind brandgefährlich

Alba in der Region Stuttgart „Tickende Zeitbomben“ im Altpapier – Diese Gegenstände im Müll sind brandgefährlich

Nicht alles, was in der blauen Tonne landet, gehört dort hinein. Warum mangelnde Trennung im Altpapier zum echten Problem werden kann – und was sich nach Ansicht des neuen Alba-Chefs Andreas Wendt ändern muss.

Denn längst ist klar: Der Müll brennt nicht zufällig. „Tickende Zeitbomben“ nennt Andreas Wendt, der Regionalleiter bei Alba, die Ursache. Gemeint sind falsch entsorgte Lithium-Ionen-Akkus – mal versteckt in alten E-Zigaretten, mal in Grußkarten oder Spielzeugen. Treffen sie in der Sortieranlage auf Druck oder Hitze, genügt ein Funke, um eine Halle in ein Flammenmeer zu verwandeln.

Die Brandursache für das jüngste Feuer ist noch nicht abschließend geklärt, aber unabhängig davon ist das Problem der tickenden Zeitbomben nach wie vor nicht gelöst.

Brand bei Alba in Waiblingen: Wieder ein Feuer im Recyclingbetrieb

Brand bei Alba in Waiblingen Wieder ein Feuer im Recyclingbetrieb

Schon wieder brennt es beim Müllentsorger Alba im Waiblinger Eisental. Diesmal endet das Feuer glimpflich, doch eine große Gefahr bleibt.
Von Frank Rodenhausen
