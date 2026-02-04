Brand bei Alba in Waiblingen Wieder ein Feuer im Recyclingbetrieb
Schon wieder brennt es beim Müllentsorger Alba im Waiblinger Eisental. Diesmal endet das Feuer glimpflich, doch eine große Gefahr bleibt.
Am Mittwochvormittag schrillten in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) die Sirenen. Wieder einmal Brandalarm bei Alba, dem Recyclingunternehmen im Gewerbegebiet Eisental. Für viele ein Déjà-vu: Schon mehrfach war die Papierhalle in Flammen gestanden, zuletzt mit Millionenschäden.