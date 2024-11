Unbekannte haben auf einer Wiese zwischen Enzweihingen und Hochdorf ein Lagerfeuer entzündet. Dieses breitete sich durch Funkenflug allerdings aus.

Julia Amrhein 27.11.2024 - 11:31 Uhr

Im Sommer gilt bei offenem Feuer besondere Vorsicht, das hat sich bei den meisten Menschen mittlerweile festgesetzt. Doch auch im Winter herrscht Brandgefahr, wie sich am Dienstag in Vaihingen an der Enz gezeigt hat. Wie die Polizei mitteilt, hatten Unbekannte auf einer Wiese im Gewann Weiler zwischen Enzweihingen und Hochdorf ein Lagerfeuer aus Holzresten entzündet, welches sich wohl durch den Funkenflug ausbreitete. Zunächst waren Pflanzen in Brand geraten, schlussendlich stand dann aber auch ein gut fünf Meter entfernter Holzstapel in Flammen.