Eine Bar in Herford brennt am Vormittag aus. Es soll eine Explosion gegeben haben. Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort und ermittelt in alle Richtungen.

dpa 07.07.2024 - 18:54 Uhr

Herford - Nach einem Feuer in einer Bar in der Herforder Innenstadt ermittelt die Polizei mit einem Großaufgebot in alle Richtungen und sucht Zeugen. Die Bielefelder Polizei übernahm den Einsatz und zog alle verfügbaren Kräfte in der ostwestfälischen Stadt zusammen.