Flammen kommen aus dem Dach des berühmten Baus - aber es gibt schnell Entwarnung.

dpa 08.08.2025 - 23:00 Uhr

Córdoba - In der berühmten Kathedrale von Córdoba ist am Abend ein Feuer ausgebrochen. Der Brand konnte nach kurzer Zeit gelöscht werden, wie die Zeitung "Diario Córdoba" unter Berufung auf die Polizei schrieb. Er wurde demnach durch eine Straßenkehrmaschine ausgelöst, die im Orangenhof der Kathedrale Feuer gefangen hatte. Das Ausmaß der Schäden an der Kathedrale, die früher eine Moschee war, ist noch unklar.