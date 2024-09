Die Feuerwehr rückt in der Nacht zum Montag zu einem Brand in einem Restaurant im Stuttgarter Osten aus. Am Vormittag macht die Spurensicherung in den Räumen, die über dem Da Capo liegen, eine grausige Entdeckung.

Sebastian Steegmüller 02.09.2024 - 15:12 Uhr

Schock in der Stuttgarter Gastronomieszene: In den ausgebrannten Büroräumen des italienischen Restaurants Da Capo in Stuttgart-Ost ist eine tote Person gefunden worden. Die Polizei hat die Leiche erst im Lauf des Vormittags entdeckt, als am Brandort Spuren gesichert wurden. Zunächst sind die Einsatzkräfte offenbar davon ausgegangen, dass sich niemand mehr im Gebäude aufgehalten hatte. Dementsprechend wurde am Vormittag berichtet, dass in der Nacht auf Montag im Dachgeschoss des Backsteinhauses an der Teckstraße aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen und ein Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden war.