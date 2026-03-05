Ein Lkw-Brand im Engelbergtunnel sorgt unter anderem im kleinen Leonberger Ortsteil Höfingen für Verkehrschaos. Die hiesige Apotheke reagiert darauf in den Sozialen Medien mit Humor.
Manche Situationen lassen sich mit Humor einfach leichter bewältigen. Davon ist auch Max Klimera, Chef der Apotheke Höfingen, überzeugt. Seit dem Brand eines Lkw-Anhängers im Engelbergtunnel ist die A81 in Fahrtrichtung Leonberg gesperrt, die Umleitung führt unter anderem durch den Leonberger Ortsteil Höfingen – und damit direkt an der Apotheke von Max Klimera vorbei.