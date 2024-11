Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg muss am Montagmorgen, 25. November, im Wald oberhalb der Böblinger Straße einen Brand löschen. Wie das Feuer entstanden ist, wird derzeit noch ermittelt.

Marius Venturini 25.11.2024 - 13:33 Uhr

An diesem Montagmorgen ist die Freiwillige Feuerwehr Leonberg zu einem etwas ungewöhnlichen Einsatz ausgerückt. Sogenannte „Vegetationsbrände“ sind in der nasskalten Herbst- und Winterzeit eher nicht an der Tagesordnung – dennoch mussten sich die Leonberger Retter gegen 9.15 zu einem Waldstück oberhalb der Böblinger Straße aufmachen. Dort hatten in einem privaten Grundstück einige Holzbalken Feuer gefangen.