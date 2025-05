Einfamilienhaus steht in Flammen – der Schaden geht in die Hunderttausende

Brand in Althütte

In Althütte ist es in einem Einfamilienhaus zu einem Brand gekommen – aktuell kämpfen mehrere Feuerwehren gegen die Flammen. Noch ist die Brandursache unklar.

Sascha Sauer 12.05.2025 - 17:20 Uhr

Eine Nachbarin hat am Montagmittag gegen 13.40 Uhr Alarm geschlagen und die Rettungsleitstelle über ein brennendes Haus im oberen Hölzlesweg in Althütte (Rems-Murr-Kreis) informiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Haus im Ortsteil Sechselberg bereits in Vollbrand.