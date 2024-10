Am Freitagmorgen brennt es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr und die Polizei sind vor Ort. Die Straße ist derzeit abgesperrt.

Sandra Hartmann 04.10.2024 - 06:17 Uhr

In einer Wohnung im zweiten Obergeschoss in einem Mehrfamilienhaus in der Nürnberger Straße in Bad Cannstatt brennt es am frühen Freitagmorgen.