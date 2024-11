Haus in Flammen – mehrere hunderttausend Euro Schaden

Brand in Baiersbronn

Mitten in der Nacht bricht in einem Einfamilienhaus ein Feuer aus. Der Brand zerstört vieles – und das Haus ist vorerst auch nicht mehr bewohnbar.

red/dpa/lsw 03.11.2024 - 08:37 Uhr

Ein geschätzter Schaden von mehreren Hunderttausend Euro ist bei einem Hausbrand in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) entstanden. Das Feuer sei aus bislang unklaren Gründen in der Nacht im ersten Geschoss des Einfamilienhauses ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Das Gebäude stand kurz darauf in Vollbrand und war nach den Löscharbeiten vorerst nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Weitere Details gab es bislang keine.