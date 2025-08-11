Die Feuerwehr ist am Sonntag in eine Einrichtung für Betreutes Wohnen in Bietigheim-Bissingen gerufen worden. Bewohner hatten einen Rauchmelder gehört, zudem zog Rauch ins Treppenhaus.

Julia Amrhein 11.08.2025 - 10:28 Uhr

Die Feuerwehr ist am Sonntagnachmittag mit einem Großaufgebot in die Adalbert-Stifter-Straße in Bietigheim-Bissingen ausgerückt, nachdem dort in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen ein Feuer ausgebrochen war. Bewohner hatten gegen 16.10 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert, da in einer Wohnung ein Rauchmelder ausgelöst hatte und Rauch ins Treppenhaus zog.