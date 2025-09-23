Ein Zeuge hatte am frühen Montagmorgen die Feuerwehr alarmiert, nachdem er ein größeres Feuer in der Lugstraße in Bietigheim-Bissingen bemerkt hatte.
23.09.2025 - 08:56 Uhr
Feuerwehr und Polizei wurden am frühen Montagmorgen zu einem größeren Feuer in die Lugstraße in Bietigheim gerufen. Ein Zeuge hatte den Brand kurz vor 5.30 Uhr bemerkt und gemeldet. Wie sich vor Ort herausstellte, war die hölzerne Fassade eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte die Flammen jedoch zügig löschen.