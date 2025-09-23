Die Brandursache ist bislang unklar

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Brand vermutlich seinen Ursprung in einer am Haus abgestellten Mülltonne. Weshalb in dieser ein Feuer ausbrach, das dann auf das Gebäude übergriff, ist noch unklar. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Auch das Haus war nach Ende der Löscharbeiten weiter bewohnbar. Der Schaden wird auf etwa 50 000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.