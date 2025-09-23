Ein Zeuge hatte am frühen Montagmorgen die Feuerwehr alarmiert, nachdem er ein größeres Feuer in der Lugstraße in Bietigheim-Bissingen bemerkt hatte.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Feuerwehr und Polizei wurden am frühen Montagmorgen zu einem größeren Feuer in die Lugstraße in Bietigheim gerufen. Ein Zeuge hatte den Brand kurz vor 5.30 Uhr bemerkt und gemeldet. Wie sich vor Ort herausstellte, war die hölzerne Fassade eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte die Flammen jedoch zügig löschen.

 

Die Brandursache ist bislang unklar

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Brand vermutlich seinen Ursprung in einer am Haus abgestellten Mülltonne. Weshalb in dieser ein Feuer ausbrach, das dann auf das Gebäude übergriff, ist noch unklar. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Auch das Haus war nach Ende der Löscharbeiten weiter bewohnbar. Der Schaden wird auf etwa 50 000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.