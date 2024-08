Brand in der Tiefgarage des SI-Centrums

Am Freitagabend gerät ein Auto in der Tiefgarage des SI-Centrums in Brand. Die Polizei schätzt, dass sich der Schaden auf einen niedrigen siebenstelligen Bereich beläuft. Das Parkhaus ist derweil wieder teilweise geöffnet.

Philip Kearney 31.08.2024 - 13:08 Uhr

Nach einem Brand in der Tiefgarage des SI-Centrums in Stuttgart-Möhringen am Freitagnachmittag gibt es nun erste Angaben zur Schadenshöhe und dem Zustand der Tiefgarage.