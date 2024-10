Wenn es in der Weiler Altstadt brennt, dann rückt die Freiwillige Feuerwehr meist mit Großaufgebot an: „Die Altstadt hat eine enge Bebauung“, erklärt Jürgen Lenzinger, Sprecher der Weil der Städter Floriansjünger. „Da kann es relativ schnell gehen, dass ein Feuer überspringt. Und Wegschicken geht leichter, als noch mehr Kräfte anzufordern.“

Mit entsprechend vielen Einsatzkräften war man deshalb auch unterwegs, als am Donnerstagnachmittag um 16 Uhr starker Rauch im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Steinhofgasse gemeldet wurde. Nicht nur die Weil der Städter Feuerwehr mit all ihren Teilorten rückte an, auch die Kollegen aus Leonberg waren vor Ort. Zunächst war nicht klar gewesen, ob sich noch eine Person in der brennenden Wohnung befindet, berichtet Lenzinger, weshalb es auch eine recht „personalintensive“ Suche in dem Gebäude gab. „Da ist die Brisanz bei uns höher“, sagt der Sprecher der Feuerwehr. In der Wohnung war aber niemand, der Brand war eine halbe Stunde nach der Alarmierung schon wieder gelöscht und auch ein Übergreifen auf die Nachbargebäude konnte verhindert werden.

Keine Verletzten, aber 100 000 Euro Schaden

Wie der Brand, den Lenzinger als „Vollbrand“ bezeichnet, überhaupt in der Wohnung entstehen konnte, ist weder dem Feuerwehrsprecher noch der Polizei bekannt, die über den Vorfall inzwischen eine Pressemitteilung veröffentlicht hat. „Ungeklärte Gründe“ werden darin genannt. Zur Ermittlung der Ursache werde die Wohnung von Brandermittlern der Polizei untersucht. Verletzt wurde zwar glücklicherweise niemand, der finanzielle Schaden ist aber groß: 100 000 Euro nennt die Polizei als ungefähre Schadenssumme. Die betroffene Wohnung sei nach dem Vorfall nicht mehr bewohnbar. Die beiden Bewohner wurden vom Ordnungsamt der Stadt Weil der Stadt anderweitig untergebracht.

In der Altstadt habe man in den vergangenen Jahren in Sachen Brände Glück gehabt, sagt Jürgen Lenzinger. Einen größeren Einsatz, bei dem ein Übergreifen des Feuers hätte passieren können, aber verhindert wurde, habe es vor einigen Jahren nahe der Merklinger Kirchenburg gegeben.