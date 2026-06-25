Kurz vor Tagesanbruch rücken 55 Einsatzkräfte in der Meißner Straße in Fellbach-Schmiden an. Was den Brand auslöste und wie die Bewohner reagierten.
25.06.2026 - 08:43 Uhr
Vermutlich ein technischer Defekt an einem Kühlschrank hat am Donnerstagmorgen in Fellbach-Schmiden (Rems-Murr-Kreis) für einen Schreck in den frühen Morgenstunden gesorgt. Gegen 4.40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in die Meißner Straße gerufen, nachdem Rauch aus dem Dachgeschoss eines Wohnhauses gedrungen war, wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt.