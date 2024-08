Am frühen Donnerstagmorgen hat ein Brand in Feuerbach einen Großeinsatz ausgelöst. Vier Menschen können nicht mehr in ihre Wohnungen. Die Ermittler suchen nun nach der Ursache für das Feuer.

Jürgen Bock 01.08.2024 - 12:03 Uhr

Es ist 5 Uhr am frühen Donnerstagmorgen, als ein Einsatz beginnt, der sich schnell zum Großalarm auswächst. Mehrere Anrufer melden sich bei der Integrierten Leitstelle in Stuttgart. Sie berichten, dass ein Auto in der Leobener Straße in Feuerbach brenne.