Am Dienstagabend brennt es in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Feuerbach. Für zwei Personen, die in der Wohnung gefunden wurden, in der es brannte, kam jede Hilfe zu spät.

ceb 08.01.2025 - 01:18 Uhr

Die Feuerwehr hat in der Nacht zum Mittwoch nach einem Einsatz den Tod zweier Menschen gemeldet. Sie starben in einem Haus an der Feuerbacher-Tal-Straße, in dem am Abend ein Feuer ausgebrochen war. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.