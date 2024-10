In einer Wohnung in Bernhausen kommt es zu einem Brand. Der 63-jährige Bewohner beginnt selbst mit den Löscharbeiten. Am Ende kommt er mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Sebastian Winter 14.10.2024 - 13:41 Uhr

Zu einem Zimmerbrand ist es am Sonntagmittag in Bernhausen (Kreis Esslingen) gekommen. Laut Polizei rückten Rettungs- und Einsatzkräfte gegen 12.30 Uhr in die Oschatzer Straße aus. Ein 63 Jahre alter Bewohner des Hauses hatte den Brand zuvor bemerkt, den Notruf gewählt und bereits mit den Löscharbeiten begonnen.