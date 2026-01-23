Am Freitagabend rückte die Feuerwehr in Filderstadt mit 65 Kräften zu einem Brand in einem Einkaufszentrum aus. Die Plieninger Straße war zeitweise voll gesperrt.
23.01.2026 - 22:41 Uhr
Am Freitagabend ist in der Plieninger Straße in Filderstadt (Kreis Esslingen) ein Brand in einem Einkaufszentrum ausgebrochen. Wie Jochen Thorns, Stadtbrandmeister in Filderstadt, auf Nachfrage mitteilt, war das Feuer gegen 19 Uhr in einer überdachten Anlieferzone zwischen Marktkauf und Fachmarktzentrum ausgebrochen.