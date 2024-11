Am frühen Dienstagmorgen kommt es in einem Firmengebäude in Hochdorf zu einem Brand. Die Feuerwehr rettet zwei Bewohner eines angrenzenden Wohnhauses über eine Leiter.

Sebastian Winter 19.11.2024 - 12:42 Uhr

Bei einem Brand in einem Firmengebäude mit angrenzendem Wohnhaus in der Max-Eyth-Straße in Hochdorf (Landkreis Esslingen) musste die Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen zwei Bewohner mithilfe einer Leiter retten.