Am Mittwochabend gegen 21 Uhr ist die Feuerwehr ausgerückt, um das Feuer in einem Betrieb an der Tübinger Straße zu löschen.

Leonie Schüler 08.01.2026 - 09:20 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Mittwochabend zu einem Brand in einem Betrieb für Innenarchitektur an der Tübinger Straße in Holzgerlingen gekommen. Offenbar brannte es beim Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 21 Uhr in einer Lackierbox. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden. Die Rauchentwicklung war allerdings stark. Zwei Mitarbeiter wurden bei dem Brand leicht verletzt.