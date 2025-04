Ein 35-jähriger Gefängnisinsasse soll Feuer in seiner Zelle gelegt haben. Der Mann kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Darüber hinaus wurden acht weitere Personen verletzt.

Sebastian Steegmüller 22.04.2025 - 11:23 Uhr

Bei einem Brand in einer Zelle der Justizvollzugsanstalt Stuttgart (JVA) in Stammheim sind am Sonntagnachmittag neun Personen verletzt worden, ein 35 Jahre alter Häftling lebensgefährlich. Zunächst war von fünf verletzten Personen die Rede. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro, meldet die Polizei. Noch sind viele Fragen offen, die Kriminalpolizei geht jedoch davon aus, dass der 35-jährige Mann das Feuer gelegt haben könnte. Nach bisherigen Erkenntnissen steht er im Verdacht, unter anderem Kleidung und Bettwäsche angezündet zu haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen. Ein Suizidversuch kann laut der Polizei derzeit nicht ausgeschlossen werden.