Mitten in der Nacht brennt in der Schloßstraße in Kernen-Stettten ein Wahlplakat – die Flammen greifen auf eine Hecke über. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Es ist kurz nach ein Uhr nachts, die Schloßstraße in Kernen-Stetten (Rems-Murr-Kreis) liegt im Dunkeln. Da brennt plötzlich nicht nur die Debatte, sondern ein Wahlplakat. Unbekannte zünden es an. Das Plakat stürzt, fällt in eine Hecke – und setzt sie gleich mit in Brand. Zurück bleibt verkohltes Grün und ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, ereignete sich der Vorfall in der Nacht auf Dienstag. Das zuständige Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/57720 um Hinweise aus der Bevölkerung.

Straftatbestand statt demokratischer Auseinandersetzung

Wahlkampfzeiten sind Hochzeiten der Meinungen. Plakate säumen Straßen, Laternenpfähle tragen Parolen wie Orden. Doch wenn Argumente fehlen und stattdessen Feuer gelegt wird, endet die demokratische Auseinandersetzung im Straftatbestand.

Die Polizei sucht deshalb nun Zeugen. Wer in der Nacht auf Dienstag verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach zu melden. Denn Demokratie verträgt hitzige Diskussionen – aber keine Flammen.