In Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) ist es am späten Samstagabend durch einen mutmaßlichen Blitzeinschlag zu einem Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus gekommen.

Lea Jansky 04.05.2025 - 10:42 Uhr

In Korntal-Münchingen hat es am späten Samstagabend in einem Einfamilienhaus gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, ging um kurz nach 23 Uhr der Alarm ein, dass es in der Deckerstraße im Ortsteil Korntal (Kreis Ludwigsburg) brennt. Mutmaßlich durch einen Blitzeinschlag hatte der Dachstuhl eines Einfamilienhauses Feuer gefangen. Die Bewohner des Hauses verließen dieses selbstständig und hatten die Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehr löschte den Brand und deckte den Dachstuhl später ab, um die letzten Glutreste zu ersticken.