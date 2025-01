In einem Mehrfamilienhaus in Korntal-Münchingen hat es am Sonntagabend, 12. Januar, einen Brand gegeben. Anwohner konnten Schlimmeres verhindern.

Ulrike Otto 13.01.2025 - 10:10 Uhr

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Breslauer Straße in Korntal-Münchingen ist die Feuerwehr am Sonntagabend ausgerückt Wie die Polizei mitteilt, wurde das Feuer gegen 19.30 Uhr gemeldet.