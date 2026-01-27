Die Feuerwehr ist am Montag zu einem Brand in einer Lagerhalle in Kornwestheim ausgerückt. Das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte hat wohl Schlimmeres verhindert.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Die Feuerwehr ist am Montagabend zu einem Brand in einer Lagerhalle in Kornwestheim ausgerückt. Wie die Polizei mitteilt, war das Feuer in der Enzstraße gegen 17.10 Uhr per Notruf gemeldet worden. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte bereits eine starke Rauchentwicklung fest. Durch das schnelle Eingreifen konnte das Feuer in der Halle rasch gelöscht und ein Übergreifen auf angrenzende Wohngebäude verhindert werden.

 

Lackiererei in Halle völlig zerstört

Eine Lackiererei, die sich ebenfalls in der Halle befand, wurde durch den Brand jedoch völlig zerstört. Auch eine Hallenaußenwand wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine niedrige sechsstellige Summe. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, nach derzeitigem Stand dürfte ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst haben.