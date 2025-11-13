Ein Brand hat am Donnerstagmittag eine Unterkunft für Obdachlose und Geflüchtete in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) teilweise zerstört. Was bislang bekannt ist.
13.11.2025 - 15:18 Uhr
Die Einsatzkräfte wurden am Donnerstag gegen 12.30 Uhr über eine Rauchentwicklung in der Geflüchteten- und Obdachlosenunterkunft an der Stuttgarter Straße in Kornwestheim beim Festplatz alarmiert. Laut Polizei rückten daraufhin neben Einsatzkräften der Kornwestheimer Wehr auch Ludwigsburger Feuerwehrleute zur Unterstützung aus.