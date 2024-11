Feuer in künftiger Flüchtlingsunterkunft – Brandstiftung vermutet

Brand in Kornwestheim

Ein Brand im Dachgeschoss des Gebäudes in der Villeneuvestraße in Kornwestheim konnte am Donnerstag aufgrund glücklicher Umstände schnell gelöscht werden – der Kommandant war schon im Haus.

Andreas Hennings 08.11.2024 - 17:10 Uhr

Im ehemaligen Bundesbahn-Wohnheim in der Villeneuvestraße 92 in Kornwestheim, das derzeit zu einer Flüchtlingsunterkunft umgebaut wird und kurz vor der Fertigstellung steht, hat es am Donnerstag gegen 13.30 Uhr im Dachgeschoss gebrannt. Zu diesem Zeitpunkt fand im Gebäude durch Vertreter von Firmen und der Stadtverwaltung eine Überprüfung statt, sodass der Brand frühzeitig entdeckt und zunächst mit einem Feuerlöscher gelöscht werden konnte.