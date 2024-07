Brand in Kornwestheim

Am Montagabend fängt ein abgestellter Ford Transit in Kornwestheim Feuer. Zwei Wohngebäude werden durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Das ist bislang bekannt.

Sebastian Winter 16.07.2024 - 07:09 Uhr

Vollständig ausgebrannt ist am Montagabend ein Ford Transit Wohnmobil in der Oderstraße in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg). Wie die Polizei mitteilte, fing das Wohnmobil gegen 19.13 Uhr aus bislang noch unbekannter Ursache Feuer. Durch die Flammen wurden die Fassaden zweier angrenzender Wohngebäude, neben denen das Wohnmobil abgestellt war, beschädigt.