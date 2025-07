In Leinfelden steht am Montag ein Balkon in Flammen. Grund ist eine Gasflasche. Bei dem Brand wird das Balkongeländer beschädigt.

Philip Kearney 01.07.2025 - 12:01 Uhr

In Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) hat es am Montag gebrannt. Wie die Polizei berichtet, war am Abend ein Feuer in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Leinfelden ausgebrochen. Gegen 18.40 Uhr sei ein Balkonbrand gemeldet worden.