In Ludwigsburg hat am Freitagnachmittag ein Gebäude gebrannt. Die Ursache ist noch unklar, der Schaden hoch.

Christian Kempf 10.05.2025 - 08:40 Uhr

Beim Brand eines Hauses am späten Freitagnachmittag in der Danneckerstraße in Ludwigsburg wurde zum Glück zwar niemand verletzt. Doch wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, sei das Gebäude derzeit nicht mehr bewohnbar. Der Schaden werde auf rund 100 000 Euro geschätzt. Die Hintergründe sind unklar. Die Ermittlungen zur Ursache liefen, erklärt die Polizei.