Im früheren Gästehaus des Internationalen Bundes in Ludwigsburg ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar, eine Einsatzkraft wurde verletzt.

Christian Kempf 09.06.2025 - 09:46 Uhr

Bei einem Brand im leer stehenden früheren Gästehaus des Internationalen Bundes in Ludwigsburg-Eglosheim am Samstag ist ein Schaden von rund 300 000 Euro entstanden. Außerdem wurde entgegen erster Meldungen auch eine Person verletzt: ein Feuerwehrmann zog sich bei dem Einsatz Blessuren zog, zum Glück aber nur leichte, wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen berichtete.