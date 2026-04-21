In einer Shishabar in der Innenstadt von Mannheim ist am frühen Morgen ein Feuer ausgebrochen. Der Brand ist mittlerweile unter Kontrolle - aber noch dauern die Nachlöscharbeiten an.

red/dpa/lsw 21.04.2026 - 06:40 Uhr

Nach dem Ausbruch eines Feuers in einer Shishabar am frühen Morgen in der Mannheimer Innenstadt hat sich der Brand auf mehrere Stockwerke ausgebreitet. Ein Mensch ist nach Feuerwehrangaben leicht verletzt worden. Inzwischen ist das Feuer gelöscht. Der Einsatz dauert noch an. Die Feuerwehr führt noch Nachlöscharbeiten durch.