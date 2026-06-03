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  6. Brand von Hütte bei Wohngebiet sorgt für Aufregung

Brand in Marbach Brand von Hütte bei Wohngebiet sorgt für Aufregung

Brand in Marbach: Brand von Hütte bei Wohngebiet sorgt für Aufregung
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Das Feuer hat sich auf dem Grundstück über einen ziemlich breiten Korridor erstreckt. Foto: Feuerwehr Marbach

In Marbach (Kreis Ludwigsburg) ist am Dienstag eine Gartenhütte abgebrannt. Mehrere Anrufer hatten das Feuer gemeldet. Die Ursache ist unklar, aber der Ausgangspunkt nun bekannt.

Die Aufregung am und rund um den Marbacher Kirchenweinberg war am Dienstagnachmittag offenbar groß. Gleich mehrere Anrufer hatten kurz vor 16 Uhr ein Feuer in der Nähe des Wohngebiets gemeldet. Und tatsächlich brannte es in einem Schrebergarten in nächster Nähe zur Bahntrasse lichterloh.

 

Eine Gartenhütte und Bäume hätten in Flammen gestanden, vermeldete ein Sprecher der Marbacher Feuerwehr gegen 16.40 Uhr. Zur Ursache könne er noch nichts sagen.

Darüber herrscht auch am Tag danach weiter Unklarheit. Wodurch der Brand entfacht wurde, sei nicht bekannt, sagt André Kielneker, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, am Mittwochmorgen.

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Angefangen habe das Feuer aber allem Anschein nach an einem Stapel mit Brennholz, das wohl zum Grillen gedacht gewesen sei. Von dort hätten die Flammen auf die Gartenhütte übergegriffen. „Die Hütte ist weitgehend abgebrannt“, konstatiert Kielneker. Auf Fotos ist zu erkennen, dass sich das Feuer über einen größeren Bereich des Geländes ausgebreitet hat.

Die Marbacher Feuerwehr hat der Brand rund eine Stunde auf Trab gehalten. Foto: Feuerwehr Marbach

Der Schaden betrage nach ersten Schätzungen rund 500 Euro, berichtet der Polizeisprecher. Der Einsatz habe bis gegen 17 Uhr gedauert, dann hätten Feuerwehr und Polizei wieder abrücken können.

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