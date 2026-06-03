Brand in Marbach Brand von Hütte bei Wohngebiet sorgt für Aufregung
In Marbach (Kreis Ludwigsburg) ist am Dienstag eine Gartenhütte abgebrannt. Mehrere Anrufer hatten das Feuer gemeldet. Die Ursache ist unklar, aber der Ausgangspunkt nun bekannt.
In Marbach (Kreis Ludwigsburg) ist am Dienstag eine Gartenhütte abgebrannt. Mehrere Anrufer hatten das Feuer gemeldet. Die Ursache ist unklar, aber der Ausgangspunkt nun bekannt.
Die Aufregung am und rund um den Marbacher Kirchenweinberg war am Dienstagnachmittag offenbar groß. Gleich mehrere Anrufer hatten kurz vor 16 Uhr ein Feuer in der Nähe des Wohngebiets gemeldet. Und tatsächlich brannte es in einem Schrebergarten in nächster Nähe zur Bahntrasse lichterloh.