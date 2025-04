Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Waiblingen am Sonntagmorgen wird eine Bewohnerin schwer verletzt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen.

Eva Schäfer 27.04.2025 - 07:16 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen gegen 1.15 Uhr, ist im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Kernenstraße in Waiblingen ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr Waiblingen war mit 48 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort und konnte das Feuer bis 2 Uhr vollständig löschen. Zum bisherigen Stand, so teilt die Polizei mit, wurden sechs Personen leicht verletzt.