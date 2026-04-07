An Ostersonntag steht eine Lagerhalle in Mühlacker in Flammen. Der Schaden geht in die Millionen. Und die Feuerwehr musste erneut ausrücken.

red/dpa/lsw 07.04.2026 - 17:30 Uhr

Nach dem Brand einer Lagerhalle mit Millionenschaden in Mühlacker (Enzkreis) ist die Ursache weiter unklar. Es sei nicht absehbar, wann und ob der Brandort sicher begangen werden könne, sagte eine Polizeisprecherin. Das könne noch Tage dauern. Am Morgen habe es auf dem Gelände eine leichte Rauchentwicklung gegeben und die Feuerwehr sei zu Nachlöscharbeiten ausgerückt.