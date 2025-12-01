Entsorgte Asche hat am Sonntag für einen Mülltonnen-Brand in Oberriexingen gesorgt. Der weitete sich allerdings schnell aus und sorgte schließlich für mehrere Tausend Euro Schaden.

Julia Amrhein 01.12.2025 - 11:47 Uhr

Ein Anwohner der Großmoltenstraße in Oberriexingen hat am Sonntag wohl Asche in einer Mülltonne vor einem Haus entsorgt und damit einen Brand ausgelöst. Laut Polizei war das Feuer gegen 23.30 Uhr ausgebrochen und hatte von der Tonne aus rasch auf einen angrenzenden Kaminsims, Fensterläden sowie eine Dachschwelle übergegriffen.