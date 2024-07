Brand in Ostfildern

In Ostfildern rückte die Feuerwehr am Dienstag zu einem Fahrzeugbrand aus. Verletzt wurde niemand, die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.

Robert Korell 24.07.2024 - 13:42 Uhr

