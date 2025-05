Am Samstagabend schlägt in Pforzheim ein Blitz in ein Hausdach ein. Kurz darauf ist die Feuerwehr vor Ort.

red/dpa/lsw 04.05.2025 - 08:28 Uhr

Bei einem Dachbrand in Pforzheim ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Ein Blitz sei nach Zeugenaussagen in ein Mehrfamilienhaus eingeschlagen, teilte die Polizei am frühen Morgen mit. Es sei niemand verletzt worden. Die Bewohner konnten nach Einsatzende wieder in das Haus zurückkehren. Das Dach wurde provisorisch abgedeckt.