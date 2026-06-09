Nach dem Brand im Umspannwerk in Reutlingen sind die meisten Haushalte wieder ans Netz angeschlossen. Dutzende Gewerbekunden sind noch ohne Versorgung.
09.06.2026 - 13:24 Uhr
Nach dem folgenreichen Feuer in einem Umspannwerk in Reutlingen werden alle Haushalte wieder mit Strom versorgt. Das teilte Jens Balcerek von der FairNetz GmbH mit. „Wir haben aktuell circa 50 Kunden, die noch nicht versorgt werden im Gewerbegebiet. Privathaushalte sind bis auf Einzelfälle alle versorgt seit gestern Abend 22.02 Uhr.“