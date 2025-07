Am Samstag kam es zu einem Brand auf der Dachterrasse des Kindergarten Villa Sonnenschein in Kleinsachsenheim (Kreis Ludwigsburg.. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

Frank Ruppert 06.07.2025 - 09:55 Uhr

Auf der Dachterrasse des evangelischen Kindergartens „Villa Sonnenschein“ in Kleinsachsenheim hat es am Samstag gebrannt. Wie die Polizei mitteilt kam es gegen 19:08 Uhr zu dem Feuer in der Oberen Schulgartenstraße. Der Brand breitete sich von der Metallverkleidung auf der Dachterrasse hin zum angrenzenden Tartanboden aus. Eine Glasscheibe wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Während des Brandes befanden sich niemand im Gebäude, sodass keine Menschen durch das Feuer zu Schaden kamen.